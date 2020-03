Emergenza coronavirus/ Niro: garantiti servizi minimi di trasporto su territorio regionale

L’ Assessore Regionale ai Trasporti Niro ha rilevato come in ottemperanza alle disposizioni governative regionali sono state ridotte le linee extra urbane del 65% , al netto delle contrazioni che ci saranno rispetto alla sospensione delle attività della Fiat o di altre fabbriche. Sono comunque garantiti i servizi minimi su tutto il territorio regionale, a partire dai collegamenti con le are e di interesse sanitario e con le zone industriali , per consentire ai dipendenti dei presidi operativi e delle aziende ancora aperte di raggiungere l e proprie postazioni di lavoro . Stessa azione è stata posta in ​essere per il sistema ferroviario dove sono state garantite almeno due corse giornaliere per le tratte che raggiungono Roma e Napoli.