Di Lisa (Insieme Molise): Eleggere una classe politica capace ed affidabile

Il Consiglio regionale del Molise, malgrado la notevole mole di problemi irrisolti, che esasperano le nostre comunità e i cittadini in sofferenza, si appresta – per scadenza temporale del mandato – a chiudere la legislatura.

Dal canto loro: i partiti, i movimenti, le associazioni e le altre aggregazioni della società civile si interrogano, per coordinare necessariamente (stante la vigente legge maggioritaria) le forze popolari, da mettere in campo il 25 e 26 giugno.

Le finalità dichiarate sono:

– rinnovare l’Assemblea Legislativa eleggendo una classe politica capace ed affidabile;

– elaborare (come è sancito nello Statuto regionale) – con una condivisa visione di alto profilo – il nuovo PIANO di SVILUPPO REGIONALE;

– condividere e seguire metodi di governo diversi da quelli (dei partiti persona) degli ultimi anni.

Il Nuovo Partito INSIEME (strutturato e operativo dal 2020 a livello nazionale e anche in Molise): centrista, laico (fondato sui principi della Costituzione Italiana e ispirato alla Dottrina Sociale della Chiesa), attento ai problemi del popolo (lavoro, solidarietà, pace e famiglia), autonomo, alternativo all’attuale sistema partitocratico, che ha spaccato il Paese e generato odio sociale e allontanato i cittadini dalla politica, grazie all’impegno del Centro Territoriale di Presenza ha incontrato, con positivo esito, Gian Franco Massaro, Presidente del CSV, che aggrega le associazioni del Terzo Settore del mondo del volontariato, per dare speranza alla Regione, bisognevole di un programma di sviluppo, globale, serio e attrattivo di benessere per crescita e per potenzialità di ripresa.

Nei giorni scorsi, i responsabili regionali di INSIEME hanno fatto altrettanto in un primo colloquio, anch’esso costruttivo, con Luigi Valente, Segretario regionale di “Azione” del terzo polo, per un’analoga valutazione sui rimedi da mettere in campo per invertire la situazione economica e sociale lamentata da larga parte della popolazione.

Per decidere sul da farsi – in vista delle prossime elezioni regionali – le parti condividono la necessità di uniformarsi al calendario dei previsti adempimenti di legge. Nel mentre, rivolgono appello a tutti i molisani di buona volontà, di sovvenire dando la generosa e competente disponibilità ad affrontare e superare INSIEME le difficoltà di cui il territorio , particolarmente delle zone interne, soffre silenziosamente.

Il Coordinatore di INSIEME-Molise Nicola Di Lisa