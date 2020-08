La notizia diffusasi da qualche ora è che altri migranti tunisini, circa 50, saranno trasferiti da Lampedusa, al collasso arrivata a 700 ospiti, al Molise. La struttura che dovrebbe ospitare i migranti sarebbe quella di Campolieto.

La situazione in Molise resta comunque di allerta, per l’elevato numero di migranti che in queste settimane sono fuggiti, alcuni ritrovati e in via di rimpatrio, dalle strutture di accoglienza.