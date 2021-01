Crisi di Governo: Conte ottiene la fiducia

Giorno decisivo oggi, per il Governo Conte. L’ esecutivo ha passato il primo scoglio a Montecitorio con 321 si e 259 no, ottenendo la maggioranza assoluta, fissata a 315, superandola per 6 voti. Poi la votazione è passata al Senato, dove non senza caos il risultato è stato 156 si ( compresi 3 senatori a vita e 2 senatori di FI), 140 no, astenuti 16. Il risultato è di sotto della maggioranza assoluta 161 voti, ma al disopra della maggioranza relativa, questo consente al Premier Conte di continuare a Governare, ma sicuramente con una analisi da fare.