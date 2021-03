Covid, la consigliera regionale Aida Romagnuolo dona altri tamponi ai sindaci

San Giuliano di Puglia, Bonefro, Colletorto e Provvidenti sono i Comuni in cui si è recata la consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Aida Romagnuolo, donando a ciascuna amministrazione 100 tamponi. I test, destinati allo screnning gratuito dei cittadini per rilevare eventuali positività al Covid-19, sono stati consegnati direttamente nelle mani dei sindaci Giuseppe Ferrante, Nicola Giovanni Montagano, Cosimo Mele e Robert Caporicci.

Quest’ultimo, proprio ieri, domenica 7 marzo, ha provveduto ad effettuare circa 40 test antigenici alla popolazione, risultati tutti negativi.

Nei giorni scorsi, l’inquilina di palazzo D’Aimmo, aveva già fatto avere centinaia di tamponi ai Comuni di Guardialfiera, Morrone del Sannio e Ripabottoni.

Un vivo ringraziamento le è stato rivolto dai primi cittadini, colpiti dalla sensibilità e disponibilità della esponente regionale.

“Spero di aver dato un contributo concreto – ha rimarcato la consigliera Romagnuolo – Ciascuna comunità mi sta a cuore e continuerò a spendermi e a supportare, per quanto possibile, i molisani”