Covid/Giusti i prezzi calmierrati per le mascherine, occorre fare di più anche sul prezzo dei tamponi

C’è l’accordo sul prezzo calmierato per le mascherine FFP2, i cittadini possono trovare nelle farmacie aderenti le mascherine a 0,75 euro ciascuna.

“La nostra associazione – afferma dal Movimento Consumatori, Laila Perciballi, anche referente per i rapporti con la cittadinanza e la promozione dei valori delle 19 professioni sanitarie della FNO TSRM e PSTRP – condivide l’iniziativa del Governo che, oltre a garantire sicurezza e salute, ha l’obiettivo di dar luogo alla riduzione e alla rimozione delle disuguaglianze economiche e sociali che rischiano di aumentare gli ostacoli dei cittadini, specie dei meno abbienti, tra coloro che utilizzano mezzi pubblici”.

Lo stesso accordo dovrebbe essere fatto per i tamponi sia rapidi sia molecolari vista la diffusione del virus e le lunghe code che stanno facendo i cittadini per verificare il loro stato di salute.

“Nella congiunzione tra la crisi economica a quella sanitaria occorre fare di più per ridurre ancora il prezzo dei tamponi antigeneci, spesa non di poco conto nel bilancio delle famiglie – afferma Filippo Poleggi , Presidente di MC Molise –. In questo particolare momento rinnoviamo anche il ringraziamento a tutte le professioni della sanità che, ormai, da quasi due anni, lavorano notte e giorno prendendosi cura delle persone, che sono state a loro volta vittime del virus e che ora sono alle prese con la variante Omicron”.