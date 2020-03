Covid 19: aggiornamento dei dati in Molise, 50 positivi

Ad oggi abbiamo processato 450 tamponi, 400 tamponi sono risultati negativi, mentre 50 sono risultati positivi , di questi 41 provenienti dalla provincia di Campobasso , 4 i soggetti provenienti dalla provincia di Isernia e 5 da altre regioni.

I pazienti positivi al Covid 19 ricoverati al Cardarelli sono 19, di cui 13 nel reparto di malattie infettive e 8 nel reparto di terapia intensiva.

Inoltre abbiamo 19 pazienti isolati a domicilio asintomatici, tutti della provincia di Campobasso. Sono 9 i pazienti positivi ricoverati al Neuromed.

I soggetti invece in isolamento domiciliare sono 238, quelli in sorveglianza 153.

A conclusione del bollettino quotidiano sulla situazione in Molise il governatore Toma si rivolge ai sindaci molisani: “Chiedo ai sindaci di non emettere ordinanze sull’onda delle emozioni, ma di essere tranquilli e tranquillizzare la popolazione, perché stiamo facendo tutto quello che è nelle nostre possibilità. Rispetto alle altre regioni, i numeri del contagio in Molise sono esigui ma non per questo dobbiamo stare meno attenti. La rete ospedaliera molisana, a tutti i suoi livelli è stata attivata e al bisogno interesseremo tutte le strutture ospedaliere di ogni livello “.