Covid 19, aggiornamenti. Positivi 71, sono 195 le persone in isolamento e 160 in sorveglianza attiva

Aggiornamento serale sulla situazione Coronavirus fatta dal governatore Toma e dall’DG AsReM Florenzano. Il presidente inizia ringraziando i medici, gli infermieri e tutto il personale sanitario molisano. Intanto vengono comunicati i dati per quanto riguarda l istanze presentate per reclutamento di personale sanitario, pervenute 52 istante per infermieri professionali, 72 OSS, 16 medici non specializzati, 2 m2dici specializzandi, 4 medici in quiescenza, 1 medico di malattie infettive e 2 medici specializzanti in anestesia e rianimazione. Attendiamo ancora maggiori candidati, ma da domani inizieremo a contrattualizzare.

Il DG ASrem Florenzano aggiorna sulla situazione del contagio:

572 tamponi processati d i cui 501 negativi

• 71 sono i tamponi positivi: 60 nella provincia di Campobasso, 4 in quella di Isernia e 7 di persone di fuori regione

• All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 23: di questi 16 sono in Malattie Infettive (tutti della provincia di Campobasso), 7 sono in Terapia Intensiva (4 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia e 2 di Bergamo)

• Sono 30 i pazienti in isolamento domiciliare perchè asintomatici (21) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici (9)

• 3 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti

• Complessivamente ci sono 195 persone in isolamento e 160 in sorveglianza attiva

• 9 i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli (2 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 5 di altre regioni)

• 8 i pazienti deceduti con Coronavirus (6 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia e 1 di altra regione)