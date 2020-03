Covid-19: aggiornamenti in Regione, 46 positivi, 224 in isolamento e 144 in sorveglianza

A questa sera sono 46 le persone risultate positive al tampone (37 in provincia di Campobasso, 4 in quella di Isernia e 5 provenienti da altre regioni. Sono 224 invece i soggetti in isolamento e 144 quelli in sorveglianza.

Sono 11 i pazienti ricoverati in malattie infettive e 6 i pazienti in terapia intensiva. Il personale sanitario sta continuando a svolgere un lavoro immane. Si consiglia, tranne casi strettamente necessari, di restare a casa, di non uscire. Come noto dalla serata di mercoledì due comuni della provincia di Campobasso , ossia Riccia e Montenero sono stati dichiarati con Ordinanza del Presidente della Regione Molise, zona rossa. L’isolamento viene rispettato e siamo soddisfatti. L’unica arma, come continuano a ripetere gli esperti, per arginare il diffondersi del virus è quello di restare a casa.

“ E’ bene che i molisani sappiano – afferma il governatore Toma – che la sanità regionale non solo è operativa ma segue costantemente il processo epidemiologico. Abbiamo eseguito in totale 426 tamponi già processati, i tamponi positivi sono risultati 46, di cui 37 in Provincia di Campobasso e 4 in provincia di Isernia, 5 da altre regioni, i tamponi negativi 380.