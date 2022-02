Costituita l’Unione dei Comuni “Tifernum”. Eletto Presidente Alessandro Amoroso, Sindaco di Petrella Tifernina

Un nuovo ente locale ma, soprattutto, una nuova realtà giuridica attraverso cui potenziare l’azione sinergica sul territorio a favore dei cittadini. È questo lo spirito che ha portato alla nascita dell’Unione dei Comuni “Tifernum”, formata dai comuni di Castellino del Biferno, Lucito, Matrice, Montagano e Petrella Tifernina.

Concluso l’iter per la costituzione, i componenti hanno espresso il proprio voto per l’elezione dei vertici rappresentativi dell’ente, individuando nella figura del primo cittadino di Petrella Tifernina, Alessandro Amoroso, il ruolo di Presidente dell’Unione; al Sindaco di Castellino del Biferno, Enrico Fratangelo, il compito di presiedere il Consiglio.

«Sono profondamente grato a quanti hanno riposto fiducia in me – ha dichiarato il neo Presidente, Amoroso – e accolgo questo incarico con entusiasmo e cognizione, pienamente consapevole delle enormi potenzialità che questo percorso comune può riservare. Non si tratta solo di cogliere i vantaggi di un risparmio economico, evidentemente importante e intrinseco nella logica della condivisione di risorse e di potenziamento dei servizi, ma soprattutto di intercettare, con gli strumenti e le possibilità che questo ente consente, nuovi possibili canali per attingere a risorse indispensabili alla crescita del nostro territorio».

«L’opportunità del PNRR – ha proseguito Amoroso – rappresenta una delle nostre priorità ed è lungo questa traiettoria che muoveremo, forti della profonda conoscenza dei territori che rappresentiamo, fortemente caratterizzati e accomunati dalle medesime criticità. Problemi che ci apprestiamo ad affrontare, forti di una condivisione d’intenti tipica di chi, da sempre, ha dimostrato di far propri i problemi e le necessità dei cittadini».

«Vorrei infine – ha concluso il Sindaco di Petrella Tifernina – ringraziare tutti i consiglieri dell’Unione dei Comuni ‘Trifernum’ e, in particolare, rivolgere i dovuti ringraziamenti alla persona che, per prima, ha creduto fortemente in questo nuovo progetto, proponendolo all’attenzione di ciascuno di noi, il Sindaco di Castellino del Biferno, Enrico Fratangelo».

Gli eletti:

Alessandro Amoroso – Presidente

Enrico Fratangelo – Presidente del Consiglio

Giovanni Marasca – Consigliere

Arcangelo Lariccia – Consigliere

Giuseppe Tullo – Consigliere

Adriano Angiolillo – Consigliere

Michele D’Angelo – Consigliere

Nicoletta Ciafardini – Consigliere

Nicholas Ianniruberto– Consigliere

Lea Ferrara – Consigliere

Francesco Lemmo – Consigliere

Raffaele Iacovino – Consigliere

Francesca Primiano – Consigliere

Fabio Garofalo – Consigliere

Rosario Michele Garofalo – Consigliere

La Giunta:

Alessandro Amoroso – Presidente

Francesca Primiano – Assessore e Vice Presidente

Enrico Fratangelo – Assessore

Francesco Lemmo – Assessore

Nicholas Ianniruberto– Assessore.