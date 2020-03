Coronavirus/ Testamento: sostegno del Governo con misure di solidarietà alimentare e sospensione mutui prima casa

Sono stati stanziati dal governo col Decreto “Cura Italia” i primi 400 milioni per i Comuni affinché diano sostegno alimentare alle famiglie in stato di bisogno.

I criteri di riparto:

1) numero di abitanti per ogni comune;

2) differenza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale ponderato per la rispettiva popolazione.

A seguito delle misure economiche annunciate sabato sera dal premier Conte è stata effettuata la ripartizione del contributo complessivo spettante ad ogni Comune in relazione alla popolazione residente.

Il contributo spettante a ciascun comune è destinato ad una platea di beneficiari individuata dall’ufficio dei Servizi Sociali di riferimento, tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli

non già assegnatari di sostegno pubblico.

Già il Ministero dell’Interno ha provveduto all’emissione dei mandati di pagamento a

favore dei comuni beneficiari dei 4,3 miliardi di euro del Fondo di solidarietà comunale 2020 e dei 400 milioni da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare.