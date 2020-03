Continua l’azione di monitoraggio sul territorio. Al momento, domenica 1° marzo 2020 i tamponi effettuati risultano negativi, 75 sono le persone in isolamento precauzionale a domicilio, 111 quelle in sorveglianza.

Considerando la circostanza che l’isolamento precauzionale coinvolge l’intera

famiglia, il numero degli interessati è da considerarsi contenuto. Questo è quanto comunica il Governatore Toma in una nota stampa.