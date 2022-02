“Condanna ad ogni forma di totalitarismo”, la mozione presentata da Quintino Pallante

La Mozione, a firma del Consigliere Assessore Quintino Pallante, avente ad oggetto “Condanna ad ogni forma di totalitarismo”, è stata presentata durante l’ultima assise di Consiglio regionale.

Ha illustrato il provvedimento lo stesso primo firmatario, è seguito l’intervento per dichiarazione di voto del Consigliere Andrea Greco.

In particolare l’atto di indirizzo ricorda come il 19 settembre 2019 il Parlamento Europeo ha approvato la “Risoluzione sull’importanza della memoria europea per il futuro dell’Europa (2019/2819/RSP)” nella quale, tra le altre cose, si stigmatizzavano tutte le iniziative e le manifestazioni, provenienti da associazioni ed organizzazioni politiche e sociali e da singoli soggetti, che richiamino in modo esplicito e non, ad ideologie proprie dei regimi totalitari e che diffondano idee e comportamenti ispirati a sentimenti antidemocratici, all’odio razziale, all’omofobia, all’antisemitismo alimentate anche da una loro enorme diffusione nella rete, si fondano sul terrore e sulla repressione delle espressioni di libertà e democrazia e provocano lutti e miserie.

Come pure nella premessa della mozione si evidenzia come la reazione di fronte a certi comportamenti non può che essere quella di condanna, perseguendo con fermezza tutte le iniziative in contrasto con la difesa dei valori della libertà, del diritto, della solidarietà, che il fondamento e la base della convivenza democratica.

Di qui l’impegno del Consiglio regionale al Presidente della Gi unta regionale a recepire la Risoluzione Europea del 19 settembre 2019 sulla “Importanza della memoria europea per il futuro dell’Europa”.

Si impegna altresì lo stesso Presidente ad intraprendere ogni iniziativa culturale e pubblica, anche con l’associazionismo locale e regionale, per promuovere e dare notizia dei contenuti di questo documento, ivi citato, contro tutti i totalitarismi che hanno schiacciato la libertà dei popoli europei, di cui si condivide lo spirito e l’articolato.