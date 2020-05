Con i Kit di diagnostica molecolare la risposta dei tamponi arriverebbe rapidamente, mozione di Cefaratti

La scorsa settimana l’Asrem ha avuto, finalmente, in dotazione n. 3 Kit di diagnostica molecolare distribuiti in esclusiva da MENARINI DIAGNOSTICS e CREDO DIAGNOSTICS BIOMEDICAL a marchio CE.

Tali kit diagnostici, dal minimo ingombro e dall’alta semplicità di utilizzo, consentono, una volta prelevato il campione naso o orofaringeo da personale sanitario, di ottenere il risultato (indicando la positività o negatività) del campione analizzato in soli 20 minuti.



Ad oggi ricordiamo che l’esame dei tamponi avviene esclusivamente presso

l’ospedale Cardarelli di Campobasso con tempi molto più ampi per l’ottenimento dei risultati. L’utilizzo di questi nuovi kit permetterà, ai tre principali nosocomi molisani, di effettuare tamponi con risposta in tempi molto rapidi di sicuro supporto ai “TRIAGE COVID” dei relativi pronto soccorso.

Passaggio indispensabile per un rapido ritorno alla gestione ordinaria delle strutture ospedaliere. Per tali motivi il vice-presidente del Consiglio Regionale, Gianluca Cefaratti, richiede l’immediato utilizzo di questi macchinari presso le tre strutture ospedaliere.