Comitato gioco d’azzardo, il presidente Aida Romagnuolo  convoca nuova seduta

Il Comitato consultivo sul gioco d’azzardo tornerà a riunirsi nei prossimi giorni anche con la presenza del direttore generale Asrem Oreste Florenzano. La continuità degli incontri darà concretezza alle azioni che dovranno essere messe in campo per arginare il fenomeno della ludopatia, purtroppo, presente anche in Molise. Dopo la prima riunione, presieduta dal suo presidente Aida Romagnuolo, è emersa soprattutto l’urgenza di assumere ulteriore personale presso i Serd del territorio e per questo sono a disposizione risorse economiche ministeriali che se non spese dall’Asrem dovranno essere restituite. Proprio in virtù di questo, e quindi della necessità di reclutare almeno altri 6 psicologici e 3 assistenti sociali, la presidente Romagnuolo ha inviato una nota al direttore generale dell’Azienda sanitaria della Regione Molise, Oreste Florenzano, invitando appunto lo stesso a prendere parte all’incontro.

“Solo con piena sinergia – ha commentato Romagnuolo – verranno tagliati traguardi importanti nel nostro piccolo Molise. La collaborazione con gli attori coinvolti nel Comitato sarà sicuramente proficua, non va però persa alcuna occasione a totale beneficio dei cittadini”.