COISP: In Molise aumentano i reati in materia di sostanze stupefacenti e per rafforzare la lotta alla droga si chiudono i presidi di sicurezza

Com’è noto, entro la fine della prossima estate, si avrà la chiusura definitiva del Posto

di Polizia Polfer di Campobasso, termine questo previsto poichè scadono i 180 giorni

dalla registrazione, presso la Corte dei Conti, del Decreto di soppressione a firma

dell’ex Capo della Polizia di Stato, Prefetto Franco Gabrielli, e quindi si procederà a

mettere i sigilli alla sede incardinata all’interno della Stazione di Campobasso.

Questa O.S. ha sempre contestato aspramente tale chiusura dimostrando, con i dati

alla mano, il grave errore che si stava commettendo in termini di sicurezza.

Infatti, tale presidio di sicurezza, destinato alla prossima chiusura, svolge un ruolo

importante per tutto il territorio molisano e non solo per la provincia di Campobasso.

Tale Ufficio di Polizia lavora quotidianamente da diversi anni per la prevenzione e la

repressione dei reati ed in particolare svolge un ruolo molto importante anche nella

lotta alla droga.

Il giorno 10 aprile la Questura di Campobasso ha diramato i dati uffciali sulla propria

attività svolta nell’anno precedente ed inviati ai mass media proprio in occasione della

ricorrenza del 169^ anno dalla fondazione del Corpo della Polizia di Stato.

Ebbene, tra i dati rilevati nel periodo che va dal 01.04.2020 al 31.03.2021, spicca,

nonostante gli sforzi di tutti gli uffici investigativi, l’aumento del 41% dei reati in

materia di sostanze stupefacenti.

Inoltre, giova ricordare i numerosi quantitativi sequestrati di droga grazie al

formidabile impegno degli uomini della Polizia di Stato della provincia, ai quali va

tutta la nostra stima e riconoscenza, tra i quali hanno visto protagonisti ed in più

occasioni, anche gli uomini della Polfer di Campobasso, impiegati in prima linea

nella lotta al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti.

In questa lotta, la Polfer di Campobasso è un baluardo importante soprattutto per la

sua posizione strategica che funge, altresì, da deterrente per il continuo aumento del

consumo di sostanze stupefacenti registrato negli ultimi anni nel nostro Molise oltre

che mettere in atto tutte le attività di controllo e vigilanza dello scalo ferroviario

situato nel pieno centro cittadino.

Usando una terminologia prettamente calcistica possiamo affermare che la lotta alla

droga si deve continuare ad affrontare con la solita “marcatura a uomo” e guai

adottare la tattica, seppur più moderna, della “marcatura a zona”.

Togliendo definitivamente quel baluardo di sicurezza si rischia di lasciare scoperto

uno degli ingressi principali per i mercanti di morte che potranno attecchire meglio

sul nostro territorio molisano.

Questa O.S., com’è noto, ha investito molto in questo territorio spendendosi molto in

diverse attività sociali di sensibilizzazione e di informazione svolte presso gli istituti

scolastici parlando del problema tossicodipenza direttamente al cuore degli studenti

ed, altresì, organizzando seminari e convegni, creando così momenti di riflessione sul

tema scottante tra i giovani.

Abbiamo sottoscritto anche un importante protocollo d’intesa con il Comune di

Campobasso incentrato proprio sulla prevenzione di tali devianze ma tutto ciò sarà in

parte vanificato se consentiremo una maggiore penetrazione sul territorio facilitando

l’ingresso di tali sostanze abbattendo importanti barriere legali come quella creata

fino ad oggi dal Posto di Polizia Polfer di Campobasso.

Ad oggi non ci sono molte corse di treni nella stazione di Campobasso ed Isernia per

via dei lavori di elettrificazione della linea con la conseguente e visibile diminuzione

del flusso di passeggeri ma nell’arco di pochi mesi, terminato l’ammodernamento

della linea, come dichiarato dallo stesso Ente delle Ferrovie dello Stato, in una nota

stampa del 14/06/2020, la tratta ROCCARAVINDOLA-ISERNIACAMPOBASSO

sarà sensibilmente potenziata e velocizzata portando alla percorrenza in meno di tre ore i viaggi per Roma e Napoli.

In termini pratici si prevede un aumento di flusso di passeggeri che viaggeranno su

una linea completamente elettrificata e moderna.

A questo si aggiunga l’aumento dei passeggeri che utilizzeranno anche la tanto

auspicata linea della Metropolitana Leggera che con i lavori siamo a buon punto

vedendo, altresì, maggiormente coinvolte, nel prossimo futuro, le stazioni molisane

con Campobasso la principale fermata. Questi miglioramenti derivanti dal nuovo

progetto di elettrificazione della tratta ferrata porteranno inevitabilemente,

come si diceva, ad un aumento dell’utilizzo di questo mezzo pubblico ma nello

stesso modo ci sarà necessità di maggiore presenza delle forze dell’ordine per la

prevenzione e la repressione dei reati a tutela dei cittadini in viaggio.

In definitiva, prevedendo concretamente ed oggettivamente il prossimo futuro, il

posto di Polizia attuale fungerebbe anche da importante presidio di sicurezza di

riferimento per tutto l’apparato rimodernato e sicuramente più funzionale ma se oggi lo chiudiamo non garantiremo ai nostri figli quelle giuste garanzie anzi

rischiamo di abbandonare il tutto, dopo diversi milioni di euro di investimenti,

nelle mani della criminalità con grosse conseguenze anche per l’ordine e la

sicurezza pubblica.

Immagginiamo che le Autorità locali di P.S. non possano schierarsi palesemente al

nostro fianco per questa sana battaglia per ovvie ragioni istituzionali che

ossequiosamente rispettiamo ma non crediamo che possano, nello stesso tempo,

smentirci su quanto fin qui affermato e rivendicato da noi stessi per i soli esclusivi

interessi di sicurezza per il nostro Molise già martorizzato e pesantemente penalizzato

da altre precedenti ed inopportune chiusure di altri presidi di sicurezza, come quello

del Distaccamento della Polizia stradale di Larino ed il Posto Polfer di Isernia e dagli

inopportuni tentativi di chiusura del posto di Polizia dell’ospedale di Campobasso

(chiuso e poi riaperto), la Corte d’Appello (con la quale si rischiava la conseguente

chiusura degli uffici di Polizia altamente operativi ad essa collegati) e della Scuola

Allievi di Campobasso, importante fiore all’occhiello della formazione nazionale

della Polizia di Stato.

A queste chiusure già messe in atto dal Governo centrale ed ai vari tentativi,

fortunatamente non andati in porto, dalla spietata spending review, questa O.S. si è

sempre opposta così come in questo caso dove metterà tutto l’impegno di sempre per

evitare fino alla fine la soppressione del posto di Polizia in questione.



Per continuare la spinta in maniera determinata nella direzione di opposizione a

questa chiusura credendo in un ravvedimento in tal senso, possiamo, inoltre,

affermare che la decisione governativa scaturisce da statistiche e studi effettuati,

oltre dieci anni fa, vecchi e obsoleti contenuti in un vecchio decreto dello stesso

Ministero dell’Interno che nelle 30 pagine cita la necessità di revisione dell’assetto

ordinativo anche degli uffici della specialità, visibilmente snaturata e smembrata,

della Polizia Ferroviaria con la conseguente soppressione di diversi posti Polfer su

tutto il territorio nazionale ivi compreso quello del capoluogo di regione molisano.

Secondo la Direzione Centrale tale posto di Polizia sia caratterizzato dai seguenti

vizi:

da un marginale traffico ferroviario, dimostabile, come sopra descritto,

l’esatto contrario. In un prossimo futuro saranno raddoppiati se non

triplicati i flussi di passeggeri;

dall’assenza di criticità operative, dimostrabile, come sopra descritto, anche

qui, l’esatto contrario per la posizione strategica (in pieno centro cittadino)

con la vicinanza anche di un carcere di massima sicurezza, ma soprattutto

per lo smistamento che a breve ci sarà di persone e merci con

l’elettrificazione e la partenza della metropolitana leggera con grossi

investimenti economici;

dalla carenza di personale, se per assenza o carenza di personale si riferisce a

quella situazione atavica nazionale (la Polizia di Stato lamenta la mancanza di

circa 15.000 unità) non vediamo perchè un capoluogo di Regione debba

pagare lo scotto di un blocco del “turn over” effettuato dall’Amministrazione

per diverso tempo in maniera inopportuna. Se invece, si afferma che la

carenza di personale sia del locale posto di Polizia, ebbene, gli attuali

dipendenti in servizio, al momento, sono sufficienti per gestire le esigenze

operative e non lamentano mancanze di personale. Anzi, quasi sicuramete

quando ci sarà l’ampliamento della struttura con l’elettrificazione allora

necessariamente sarà obbligatorio rivedere anche quella pianta organica

per meglio dare il servizio di sicurezza ai cittadini molisani.

Inoltre, sempre secondo quanto affermato nello stesso Decreto, questa chiusura

“dovrebbe consentire, sempre secondo la Direzione Centrale, una più vasta economia

gestionale e operativa con l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane

disponibili”. Motivazione, questa, che non convince affatto soprattutto noi addetti ai

lavori perchè:

I locali dov’è incardinato il posto di Polizia sono in comodato d’uso gratutito,

quindi non ci sono spese per l’Erario; Il personale impiegato presso quell’Ufficio, ridotto attualmente ad una decina

di unità, svolge regolarmente servizio e copre regolarmente le tratte di

competenza che vanno da Venafro a Termoli. Coprendo anche le zone lasciate

scoperte dalla soppressione del posto di Polizia Polfer di Isernia. Non ci sono state richieste di personale proprio in considerazione del

problema atavico di cui sopra si accennava relativamente alla scarsità di

personale a livello nazionale. Con la sua soppressione ci saranno sicuramente

più esborsi ed aggravi economici per l’Erario che sarà costretto a ricorrere

agli Uomini della Questura di Campobasso per fronteggiare le situazioni di

emergenza allargando il quadro delle competenze anche sulla linea ferrata e

sue pertinenze.

Secondo quanto sopra già descritto il Molise risulta già vittima di troppi “scippi” in

termini di presidi di sicurezza. Adesso cerchiamo di limitare i danni e di non

aggravarli più di quelli che ulteriormente la pandemia ha portato e che sta causando

ai danni dei cittadini molisani che necessitano del costante supporto delle forze

dell’ordine. Ci sembra molto inadeguato ed anche irriverente questo provvedimento

improvviso di chiusura soprattutto per il grave periodo che stiamo affrontando in

affanno dovuto all’emergenza covid.

Siamo sicuri che se questo scempio andrà in porto tra qualche tempo cominceremo a

raccogliere i conseguenti effetti negativi per tutta la collettività.

Se prendiamo in riferimento ad esempio la Scuola Allievi Agenti di Campobasso

sulla quale pendeva la mannaia di chiusura e fortunatamente tutti insieme siamo

riusciti a bloccarne la soppressione, ad oggi i risultati ci danno ragione, infatti, la

stessa struttura rimane inquadrata come una struttura solida ed importante

fondamentale per la formazione di tutti i poliziotti italiani.

Ringraziamo il Senatore della Repubblica, dott. Fabrizio ORTIS, che sta mostrando

interesse alle nostre denunce portando a conoscenza dei dati reali le alte sfere

istituzionali che si affidano, purtroppo, ad errati ed obsoleti calcoli per procedere alla

chiusura di importanti baluardi della sicurezza come quello del Posto Polfer del

Capoluogo di regione molisano.



Il Segretario Generale Regionale

Giovanni Alfano