Civitacampomarano: inaugurata Scuola Nazionale Formazione per gli operatori di Sale Operative e Centri di Coordinamento

Sono stati inaugurati a Civitacampomarano il Centro Operativo Comunale per la gestione delle emergenze e la Scuola Nazionale Formazione per gli operatori di Sale Operative e Centri di Coordinamento.

Presente anche il Presidente della Provincia di Campobasso, Francesco Roberti, per il quale “il plauso va al sindaco Paolo Manuele e all’amministrazione comunale di Civitacampomarano, abili a richiedere e credere nel finanziamento nazionale di prevenzione del rischio sismico e nel finanziamento regionale, prevedendo altri fondi propri, che hanno permesso la demolizione e ricostruzione dell’ex scuola materna per la nuova sede del Centro Operativo Comunale, il cosiddetto COC, e la sistemazione esterna della struttura”.

“Civitacampomarano si trova in una zona particolare, caratterizzata dal rischio sismico, dal dissesto idrogeologico e, dunque, da frane, ma anche allagamenti – ha commentato Roberti – La Protezione Civile è una risorsa indispensabile del nostro Paese per la gestione delle emergenze. Lo abbiamo visto più volte da vicino e questa struttura rappresenta un valore aggiunto per quest’area interna del Molise”.