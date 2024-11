Cittadinanzattiva su Intesa Stato-Regioni per Decreto Tariffe: finalmente una buona notizia per i cittadini

Una buona notizia per i cittadini: dopo anni di attesa e di rimpalli fra Stato e Regioni, si è arrivati ad un accordo importante per l’entrata in vigore del Decreto Tariffe e di conseguenza dei livelli essenziali di assistenza emanati dal 2017. “Un passo che abbiamo a lungo sollecitato, con azioni di ogni tipo, da ultimo l’esposto inviato alcuni giorni fa alle Procure regionali della Corte dei Conti per chiedere trasparenza sull’utilizzo da parte delle Regioni dei fondi ricevuti al fine di erogare le prestazioni sanitarie contemplate dai Lea, e che di fatto sono stati utilizzati in gran parte per altro.

Ora è il momento della soddisfazione e ci auguriamo che le istituzioni continuino ad operare in quest’ottica di patto di corresponsabilità che da sempre chiediamo. Ci riserviamo di leggere con attenzione lo stesso Decreto, per evidenziare eventuali criticità o elementi da chiarire e continueremo a vigilare attentamente perché il diritto alla salute dei cittadini sia davvero garantito in ugual modo e misura su tutto il territorio nazionale e affinché i Lea vengano aggiornati quanto prima”, dichiara Anna Lisa Mandorino, segretaria generale di Cittadinanzattiva.