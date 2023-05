Cassa Integrazione in area complessa/Fanelli: Al Molise assegnati quasi 7 milioni di euro

È stato pubblicato sul sito del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali il decreto interministeriale 03/2023 che assegna 6.717.593,25 euro alla Regione Molise, per garantire per tutto 2023 il finanziamento della cassa integrazione per i lavoratori delle aziende all’interno dell’area complessa.

Un risultato importante, atteso, che in tutti i modi possibili ho più volte sollecitato sia con atti formali in Consiglio regionale, sia con diverse note scritte ai Ministeri del Lavoro e dell’Economia, non ultima quella della settimana scorsa, nel totale silenzio del centrodestra al governo della Regione, del tutto ignaro e indifferente alle difficoltà della nostra terra.

Parliamo di decine di famiglie che, almeno per il 2023, potranno continuare a contare sulla cassa integrazione, sempre che la Regione acceleri gli atti formali per l’accesso agli ammortizzatori sociali.

Basta? Certamente no, perché bisogna vivere di lavoro e non di eterne casse integrazioni.

E proprio la ricerca di nuove opportunità di sviluppo sarà uno dei temi vitali della prossima legislatura regionale, con un’unica granitica certezza: il centrodestra negli ultimi cinque anni ha fallito su tutta la linea, dimenticando aziende e lavoratori, incapace di amministrare il presente, incapace di programmare il futuro.

Qui il link al sito del Ministero del Lavoro dove è stato pubblicato il decreto: urly.it/3v5mq

Micaela Fanelli – PD Regione