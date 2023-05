Campobasso/ Seconda edizione di “Mic Drop 2023 – Concorso musicale”, finanziata con il 5xmille

L’Amministrazione Comunale di Campobasso, con una propria Delibera di Giunta, ha deciso di finanziare quota parte dell’evento musicale e di promozione della cultura della prevenzione, “Mic Drop 2023 – Concorso musicale”, con l’entrata del 5 per mille che i contribuenti destinano a favore dello Stato per finalità sociali in sede di dichiarazione dei redditi

“Mic Drop 2023 – Concorso musicale” è aperto a tutti i giovani artisti (solisti e band musicali), residenti nella Regione Molise, di età compresa dai 15 anni ai 29 anni ed è per l’appunto organizzato dal Comune di Campobasso, tramite l’assessorato alle Politiche Sociali e Giovanili, e l’Ambito Territoriale Sociale (ATS) di Campobasso.

“Ovviamente, – come ha spiegato l’assessore alle Politiche Sociali, Luca Praitano – la somma non può essere quantificata a priori, ma va determinata solo in seguito all’incameramento effettivo della stessa da parte dell’Ente e le eventuali somme aggiuntive potranno poi essere rinvenute anche da altri fondi non necessariamente a valere sul bilancio comunale. Si tratta di un atto che dimostra in maniera chiara quale sia l’attenzione che la nostra amministrazione ha inteso rivolgere verso tutto il settore delle politiche sociali nel quale ogni investimento compiuto è determinante sia per fornire servizi ai cittadini che per progettare operazioni e campagne di sensibilizzazione mirate, soprattutto in favore dei più giovani. Quest’anno la scelta di finanziare con le entrate del 5 per mille una parte dell’evento “Mic Drop 2023” nasce dal fatto di aver riscontrato, dopo il successo dell’edizione 2019, la volontà di tanti ragazzi, campobassani e non, di partecipare ad un contest analogo, in modo da avere la necessaria visibilità, a causa delle difficoltà economiche che impediscono loro di avere accesso ad un pubblico vasto per dimostrare il talento di cui sono dotati e ciò anche in considerazione del periodo di isolamento vissuto per l’emergenza epidemiologica da COVID 19 che ha determinato un arresto delle attività artistiche e delle relazioni sociali in genere in special modo per i più giovani. Le finalità sociali che racchiude un contest musicale come Mic Drop così come è stato strutturato, sono chiare, – ha aggiunto l’assessore – e vi è da parte nostra l’intenzione di riproporlo annualmente e, per renderlo maggiormente rispondente alle finalità e alle aspettative dei giovani, di ampliarlo in termini di partecipazione e di esibizione a tutto il territorio regionale.”

Il concorso musicale, sarà suddiviso in due Fasi: Fase Preliminare e Fase Finale. Alla Fase preliminare, prevista tra i mesi giugno e agosto 2023, accederanno al massimo 20 concorrenti, selezionati da un’apposita Giuria a seguito di valutazione delle domande pervenute. La fase preliminare sarà effettuata presso locali pubblici del territorio comunale. Alla Fase Finale, prevista tra i mesi di agosto e settembre 2023 (la data e il luogo dell’evento finale saranno comunicati successivamente), potranno esibirsi al massimo 8 concorrenti che avranno superato la fase preliminare in base alla valutazione della Giuria. Possono partecipare all’iniziativa musicisti/band giovanili locali che abbiano i seguenti requisiti: siano residenti nella Regione Molise; abbiano un’età compresa tra 15 e 29 anni, ovvero, in caso di band, un’età mediadei componenti non superiore a 29 anni. Si precisa che peri minorenni l’esibizione sarà subordinata alla acquisizione delle necessarie autorizzazioni dei genitori o di chi ne fa le veci. Le domande di partecipazione all’iniziativa dovranno essere compilate utilizzando l’apposito modello allegato all’avviso pubblico, scaricabile dal sito del Comune di Campobasso www.comune.campobasso.it e/o dell’ATS www.ambitosocialecb.it. Dette domande dovranno essere consegnate a mano o pervenire a mezzo raccomandata A/R presso il Settore Politiche Sociali e Giovanili in Via Cavour 5 -2° piano (al dott. Pierpaolo Tanno 0874/405409) entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 12 giugno 2023.