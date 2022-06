Campobasso/ Il Premio San Giorgio conferito alla memoria dell’on. Giacomo Sedati

Il Centro Studi Molisano nel dicembre 2021 ha conferito il Premio San Giorgio – IX edizione – alla memoria del Parlamentare e Statista molisano Giacomo Sedati, in occasione del centenario della nascita.

Il Premio San Giorgio – istituito a partire dall’anno 2013 – viene conferito annualmente dal Consiglio Direttivo del Centro Studi Molisano ad una persona – molisana, di origine molisana o comunque (se non di origine molisana) che abbia svolto tutta o parte della propria opera in Molise o a favore del territorio e della popolazione molisana – che si sia particolarmente distinta in uno o più dei diversi campi della conoscenza umana, in particolare in campo artistico, storico, giuridico, economico, sociale, scientifico o per l’impegno dimostrato nella salvaguardia dei valori etici, della legalità e della formazione culturale.

Il Premio conferito alla memoria dell’on.Sedati

Inoltre, il Premio può essere attribuito a persone di origine molisana o comunque che abbiano operato in Molise che si siano particolarmente distinte nei ruoli istituzionali ricoperti, nei vari settori dell’economia oppure per l’impegno profuso nel campo dell’imprenditoria.

La cerimonia di consegna del Premio San Giorgio 2021 ai familiari dell’on. Sedati si svolgerà venerdì 10 giugno 2022, ore 17:30, presso la Sala della Costituzione della Provincia.

La cerimonia sarà introdotta e curata nella sua prima parte dal prof. Giuseppe Reale, presidente del Centro Studi Molisano.

Sarà poi il dott. Maurizio Moffa, vice presidente dell’associazione, a moderare il prosieguo dei lavori.

Dopo i saluti istituzionali del Presidente della Provincia di Campobasso, ing. Francesco Roberti, la figura di Giacomo Sedati verrà ricordata dall’on. prof. Gerardo Bianco, docente universitario, parlamentare per nove legislature e Ministro della pubblica istruzione nel VI governo Andreotti.

Seguirà la consegna del premio ai familiari dello Statista molisano.

Al termine dell’incontro è previsto uno spazio per interventi da parte del pubblico.