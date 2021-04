Bollo auto, la consigliera regionale Romagnuolo (FdI) presenta la mozione per la riduzione del 20%

– Lo aveva annunciato meno di un mese fa. La consigliera di Fratelli d’Italia a palazzo D’Aimmo, Aida Romagnuolo, ha ufficialmente presentato una mozione chiedendo la riduzione del 20% della tassa automobilistica regionale per l’anno 2021. Una proposta volta ad aiutare, in maniera diretta, i molisani, soprattutto considerando che in regione si paga un bollo auto tra i più cari del Paese.

“La mia richiesta – ha rimarcato la consigliera Romagnuolo – è di procedere alla riduzione del 20% del costo del bollo auto per tutti. La grave emergenza sanitaria che ci ha coinvolto, di fatto, ha impedito a quasi la totalità dei cittadini di usare con regolarità la propria auto. Grandissima parte della popolazione, poi, è nella morsa della crisi economica. Mi auguro di trovare, in aula, il pieno appoggio dei miei colleghi attraverso una votazione unanime”.

Un piccolo passo che potrebbe segnare il raggiungimento di un grande risultato, soprattutto dopo il diniego alla precedente iniziativa promossa dalla esponente di maggioranza circa la soppressione dell’intero bollo.