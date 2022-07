Bando “Home Care Premium”, Calenda: per una disattenzione del Comune di Isernia si interrompe il servizio

L’Inps ogni anno pubblica il bando “Home Care Premium” che prevede l’erogazione di prestazioni finalizzate a garantire la cura a domicilio delle persone non autosufficienti.

Si tratta di un progetto a cui possono aderire anche gli Ambiti Territoriali o gli enti pubblici interessati che in base al Durc allegato alla manifestazione di interesse si vedranno riconosciute il contributo economico necessario a sostenere le spese socio assistenziali di cui sopra.

“Bene – spiega la consigliera comunale Filomena Calenda – Isernia, in quanto Comune capofila, ha aderito al progetto promosso dall’Inps ma il Durc allegato alla documentazione necessaria per la successiva iscrizione in graduatoria, è risultato irregolare. Questo ha comportato la sospensione, da parte dell’Istituto Nazionale di previdenza Sociale, dei previsti pagamenti; quindi le Cooperative impegnate nei servizi destinati alle persone non autosufficienti interromperanno le prestazioni. Un fatto gravissimo – conclude la consigliera Calenda – che sarà oggetto di una mia interpellanza in occasione del prossimo consiglio comunale”.

Secondo la consigliera: “E’ impensabile che a causa di queste disattenzioni, adesso decine di famiglie si ritrovano costrette a fare i conti non solo con un vissuto personale già caratterizzato da sofferenze, ma anche con un aggravio dei sacrifici a cui sono chiamate quotidianamente, causato dalla sconsideratezza di Pubbliche Istituzioni che prima di altre dovrebbe tenere a cuore le loro necessità”.