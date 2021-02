Bandiere a mezz’asta, in segno di lutto, a Palazzo Magno per la barbara uccisione dell’ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo, Luca Attanasio, del carabiniere della sua scorta, Vittorio Iacovacci, e dell’autista Mustapha Milambo.

La Provincia di Campobasso si stringe al profondo dolore delle famiglie.



L’attentato in Congo è una ferita inferta all’Italia. A cadere sono stati servitori dello Stato, in Congo per proteggere i civili e consolidare la pace nella Repubblica Democratica congolese. Per tutti oggi è il momento del lutto e della riflessione.