Azione Civile/Voto condizionato, non saremo presenti alle competizioni comunali di Campobasso e Termoli

Dopo le ultime elezioni regionali nel Molise, dove Azione Civile con il candidato Presidente Emilio Izzo ha partecipato alla lista “Io non voto i soliti noti”, oggi Azione Civile Molise deciso di non essere presente alle competizioni comunali di Termoli e Campobasso. Il voto è fortemente compromesso, a conferma gli arresti in Puglia, i fatti di Bari, Torino e Sicilia, i tg nazionali si occupano della Campania, arresti domiciliari per l’ex Sindaco di Avellino, attualmente candidato con liste civiche. Siamo in piena emergenza democratica, il voto fortemente condizionato dal “sistema familistico affaristico” fa comprendere bene perché quando Azione Civile presenta o appoggia liste che rimettono al centro la Costituzione o la comunità non prende consensi significativi.

Nicola Lanza – Azione Civile