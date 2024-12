Autonomie Locali/Il Presidente Gualtieri conferisce a Micaela Fanelli la delega all’Europa

A Bruxelles nasce Ali Europe Desk, il nuovo spazio di Ali-Autonomie Locali Italiane presso il Parlamento Europeo, per monitorare le attività europee e supportare i comuni aderenti sui programmi di finanziamento, offrire consulenza personalizzata e formazione per migliorare la loro capacità di accedere ai fondi europei e per partecipare attivamente ai processi decisionali comunitari.

Per volontà del Presidente di Ali e Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che mi ha voluto nella Presidenza dell’associazione dopo aver svolto il ruolo di Vice Presidente Nazionale, mi è stata conferita la delega all’Europa.

Dopo l’esperienza settennale come capo delegazione Anci al Comitato delle Regioni, tornerò dunque a Bruxelles per rafforzare in Europa il peso dei Comuni e delle autonomie locali italiane, con l’obiettivo, come dichiarato dallo stesso Presidente Gualtieri, di consolidare la presenza e il ruolo di Ali e dei Comuni italiani all’interno delle istituzioni europee, per monitorare con maggiore attenzione le dinamiche dell’Unione Europea, contribuendo a generare opportunità concrete per i nostri territori.

In particolare, la mia delega all’Europa, così come votato dal Comitato delle Regioni e delle Autonomie nella scorsa plenaria del 21 novembre, sarà centrata sulla transizione demografica, per individuare interventi mirati soprattutto nelle aree ad elevato spopolamento e incidenza dell’indicatore di invecchiamento.

Sulla scorta dei principi fondativi di Ali Autonomie locali italiane, promuoveremo inoltre la valorizzazione delle competenze e delle risorse locali per una governance sempre più vicina ai cittadini, offrendo il nostro contributo di conoscenza, competenza e passione sui maggiori temi al centro della nuova Europa, in un momento tanto difficile e per questo ancora più impegnativo e di responsabilità.

Transizione ecologica, inclusione sociale, partecipazione democratica, politiche industriali, innovazione e pace, in Europa e nel mondo, le altre, fondamentali, sfide che ci attendono nei prossimi anni. Con Ali Europe Desk, dunque, non solo riaffermiamo la presenza delle autonomie locali italiane in Europa, ma gettiamo anche le basi per un futuro dove ogni Comune avrà la possibilità di essere protagonista nelle decisioni che plasmano il nostro continente e di trasformare le sfide in opportunità per costruire un’Europa più inclusiva, sostenibile e innovativa

Rinnovo il ringraziamento per la fiducia accordatami da Roberto Gualtieri e da tutta la governance di Ali Autonomie Locali Italiane.

Insieme, sempre dalla parte dei Comuni, affrontiamo e governiamo il nostro futuro!

Micaela Fanelli