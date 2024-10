Automotive/Mozione del PD e tutte le altre forze di opposizione a livello nazionale

Il Partito Democratico e tutte le altre forze di opposizione a livello nazionale, hanno formalizzato una mozione che impegna il Governo a lavorare con urgenza, non solo in Italia ma anche e soprattutto in Europa, per azioni e politiche industriali che accompagnino, in maniera efficace e virtuosa, la transizione ecologica nel settore Automotive.

Il richiamo a Stellantis è altresì verso gli impegni presi e da prendere, rispetto a scelte, quelle di delocalizzare le produzioni e favorire lo svuotamento degli stabilimenti italiani, a partire da quello di Termoli, che sono in atto da almeno dieci anni e che non potranno più essere accettate passivamente.

Il Partito Democratico del Molise, assieme alle altre minoranze, porterà analoga mozione all’attenzione dell’Assise del Consiglio regionale , nella convinzione che, questa volta, il centrodestra molisano voglia sostenere il fronte della protesta/proposta a tutela del settore Automotive e di tutti i livelli occupazionali ad esso legati.

Il Partito Demicratico regionale

PD MOLISE