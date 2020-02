Aida Romagnuolo: Coronavirus. Sospendere tutte le gite scolastiche organizzate nelle scuole molisane

Mi sono giunti diversi appelli da parte di tante famiglie molisane preoccupate per la partecipazione dei loro figli alle gite scolastiche organizzate dagli Istituti scolastici di ogni ordine e grado in questo periodo. Come mezzo di prevenzione, faccio appello a tutti i Dirigenti Scolastici e all’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, affinché si sospendino tutte le gite programmate al fine di tutelare studenti e docenti, considerato l’alto rischio di contagio che si sta dilagando in tutt’Italia. Nessun allarmismo e né strumentalizzazione, ma solo precauzione per limitare al massimo il contatto e superare ogni forma di paura.

Aida Romagnuolo