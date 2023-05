Aggressione a Conte, M5S Molise: piena solidarietà da tutta la nostra comunità

Piena solidarietà a Giuseppe Conte e ferma condanna nei confronti di chiunque scelga gesti di violenza. L’aggressione subita dal presidente ad opera di un ‘no vax’ è un episodio inquietante e molto grave, sintomo del pesante clima di rabbia che ancora si avverte attorno all’argomento Covid. Mentre Conte risponde a testa alta nei Tribunali delle decisioni prese in piena pandemia e che hanno salvato tante vite, viene aggredito da chi quelle scelte non le ha comprese, pur beneficiandone. Per troppe persone, purtroppo, la pandemia ha rappresentato terreno fertile per lo scontro ideologico e non per l’affermazione di una sana unità nazionale. Sono stati anni complessi e non tutta la politica ha collaborato e contribuito, con senso di responsabilità, a distendere un clima già difficile per tutti. Ma Conte e il suo Governo hanno salvato il Paese. Siamo convinti che Giuseppe tornerà a lavorare presto, e con convinzione ancora maggiore, per il bene del Paese, proprio come ha fatto in quei giorni drammatici. Un abbraccio dall’intera comunità del Movimento 5 Stelle Molise.