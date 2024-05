Agenda elettorale/ Tour del ministro Fitto in Molise, Patriciello incontra gli elettori a Campobasso

Nei prossimi giorni i big della politica arriveranno in Molise, in vista delle elezioni, comunali ed europee, dei giorni 8 e 9 giugno.

Il 2 giugno il ministro on. Raffaele Fitto sarà nella nostra regione con tre tappe: a Termoli alle 16,30 presso il comitato elettorale di Corso Umberto, con il candidato sindaco del centro destra, Nico Balice; alle ore 18,30 presso il Centrum Palace Hotel, con il candidato sindaco del centro destra Aldo De Benedittis e alle 20 ad Isernia presso il Grand Hotel Europa. A queste riunioni parteciperanno vari esponenti di Fratelli d’Italia, dai parlamentari, alla delegazione regionale, ai candidati nelle liste del partiti sia alle elezioni comunali che europee, oltre naturalmente ai simpatizzanti del partito.

L’on. Aldo Patriciello

Giovedì 6 giugno, invece, l’europarlamentare on. Aldo Patriciello incontrerà gli elettori a Campobasso presso la sede elettorale della Lega in via Garibaldi, 3 partire dalle ore 12.