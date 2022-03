Acem-Ance chiede alla Regione un aggiornamento straordinario dei prezzi per le gare da appaltare

Senza misure straordinarie nel giro di qualche settimana si fermeranno tutti Con una nota a firma del Presidente Corrado Di Niro, l’ACEM-ANCE Molise si è rivolta al Presidente della Regione e a tutta la Giunta Regionale. Oggetto della nota l’eccezionale aumento dei prezzi dei materiali e dei carburanti e la denuncia dei rischi che esso comporta di bloccare il settore delle opere pubbliche in Regione, in quanto le imprese non possono partecipare a gare sottocosto, con pericolo di fermo anche per le future opere del PNRR e per gli interventi da appaltare nei prossimi mesi.

Allo scopo di scongiurare gare deserte o peggio ancora gare aggiudicate sottocosto, con le ovvie e note conseguenze che ne scaturiscono (opere incompiute, lavori eseguiti male, contenziosi interminabili ecc.), l’Associazione degli edili ha richiesto per tutti i finanziamenti in corso, ivi compresi i fondi del PNRR, l’adozione urgente di un provvedimento straordinario che disponga l’adeguamento dei prezzi ai valori correnti, vincolante per tutte le stazioni appaltanti della Regione, da attuarsi prima dell’avvio delle procedure di affidamento.

In assenza di un tale provvedimento, denuncia l’ACEM-ANCE, nessuna impresa sarà in grado di realizzare le opere commissionate, con rischio di ritrovarsi dinanzi a lavori incompiuti e contenziosi a dismisura. “

La situazione è gravissima – dichiara il Presidente Corrado Di Niro – senza misure straordinarie nel giro di qualche settimana ci fermeremo tutti e molti si sono già fermati.