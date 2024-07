Accordo Regione Molise-ICE, Di Lucente: “Nuovo strumento per stimolare la crescita e stare accanto agli imprenditori”

E’ stato siglato nelle scorse settimane un accordo tra Regione Molise e ICE, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese.

Soddisfatto l’assessore alle Attività Produttive, Andrea Di Lucente: “L’internazionalizzazione delle nostre aziende è un elemento importantissimo per lo stimolo alla crescita. Aprirsi al mercato estero può garantire un supporto in termini di crescita e di competitività per le nostre aziende. Per questo motivo abbiamo scelto di avviare una serie di linee che mirano a creare una vetrina ampia e

specifica, ma anche attraverso la formazione degli imprenditori per consolidare le loro capacità di management. È questo uno strumento che si pone come completamento degli altri già deliberati e di quelli in cantiere”.



Sono quattro le azioni sulle quali si basa l’accordo con ICE:

1) Promozione del sistema molisano sui mercati esteri: Agenzia ICE e Regione Molise potranno favorire progetti/attività singoli e congiunti di promozione del sistema molisano nei mercati esteri, come supporto alla partecipazione delle imprese a fiere internazionali all’estero anche nell’ambito delle partecipazioni collettive nazionali; promozione di iniziative di incoming, configurate come missioni in Molise di operatori esteri(Buyer/giornalisti) anche in occasione di fiere o eventi internazionali al fine di permettere alle imprese una maggiore efficacia dell’azione di internazionalizzazione;

2) Promozione attività: collaborazione per far conoscere le attività di rilevanza internazionale nell’ambito della programmazione degli eventi del piano nell’anno 2024 e degli anni a seguire con l’obiettivo di valorizzare le iniziative promozionali regionali;

3) Attrazione Investimenti Esteri: Agenzia ICE e Regione Molise potranno attuare, nell’ambito della governance nazionale dell’attrazione degli investimenti esteri, forme di collaborazione per favorire la conoscenza delle opportunità di investimento in Molise coerenti con le

vocazioni produttive territoriali, nei confronti di potenziali investitori internazionali, anche attraverso la partecipazione ad eventi specifici all’estero quali fiere, conferenze e manifestazioni;

4) Formazione: collaborazione per la formazione di export manager aziendali e programmi di formazione rivolti a titolari delle imprese e loro strutture.