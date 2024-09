900 mila euro in più per lo scorrimento delle borse di studio 2023/2024, Massimo Romano: ce l’abbiamo fatta

In seguito all’approvazione in Consiglio regionale della mozione che ho proposto per lo scorrimento della graduatoria delle borse di studio A.A. 2023/2024 e dopo la successiva interrogazione del 18 settembre scorso, la Regione Molise ha finalmente deliberato lo stanziamento aggiuntivo di 900mila euro per ampliare la platea dei beneficiari che pur risultando idonei non erano stati finanziati per esaurimento delle risorse finanziarie.

Una pagina bella di questa legislatura, un piccolo esempio pratico di buona politica, a sostegno del diritto all’istruzione degli studenti meritevoli: mozione presentata il 28 febbraio, approvata all’unanimità dal Consiglio regionale il 9 aprile; interrogazione successiva presentata il 18 settembre, determina dirigenziale di stanziamento delle somme adottata tre giorni dopo, il 21 settembre.

Una risposta concreta e tangibile per tornare a sperare e credere in una politica utile, contro la rassegnazione causata da troppi esempi di tragica inadeguatezza e autoreferenzialità della classe dirigente.

Questa è fatta, ora andiamo avanti su tutto il resto.

Consigliere regionale Massimo Romano