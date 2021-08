Regione/L’iniziativa nazionale “Tampon Tax Tour” ha fatto tappa in Molise

Il ciclo non è un lusso, eppure in Italia l’IVA sugli assorbenti (sia per quelli femminili, che per quelli dei bambini) è al 22%, equiparati a beni non di prima necessità.

L’iniziativa nazionale “Tampon Tax Tour” ha fatto tappa in Molise, dove questa mattina, presso il Consiglio Regionale a Campobasso, si è svolta la conferenza stampa di presentazione della campagna che l’associazione “Tocca a noi” sta portando avanti in tutta Italia per chiedere l’abolizione di una tassa ingiusta, iniqua e anticostituzionale.

Moderata da Benedetta De Lisi, membro della Commissione Pari Opportunità della Regione Molise e attivista del Partito Democratico, la conferenza stampa è stata aperta dalla Consigliera e Capogruppo Regionale Pd Micaela Fanelli, che ha illustrato i contenuti della mozione presentata insieme alla collega 5 Stelle Patrizia Manzo, per chiedere che anche il Molise sostenga la proposta di stabilire l’aliquota IVA agevolata del 4% per i pannolini per bambini e per i prodotti per l’igiene intima femminile, compatibilmente con la normativa europea, nonché per coinvolgere i Comuni molisani al fine di verificare, là dove sono presenti Farmacie Comunali, la possibilità di applicare prezzi contenuti sui prodotti sanitari e igienici femminili.

L’auspicio comune di tutti i partecipanti alla conferenza stampa, è stato quello che l’intero Consiglio regionale possa approvare la mozione all’unanimità.

A seguire, hanno portato il loro saluto e la testimonianza di sostegno all’iniziativa la Vicepresidente della Commissione Pari Opportunità del Molise Aida Trentalance, Manuela Vigilante portavoce pro tempore della Conferenza delle Donne Dem Molise e il Segretario Regione dei Giovani Democratici Alfredo Marini, presenti all’incontro con i giornalisti insieme al vice presidente del Partito Democratico del Molise Maricetta Chimisso e Nicoletta Bartolini delegata nazionale delle Donne Dem Molise.

Bibiana Chierchia, consigliere comunale PD di Campobasso, ha annunciato che le Commissioni consiliari congiunte Attività Produttive e Bilancio presenteranno in Consiglio Comunale uno specifico atto amministrativo per la riduzione dell’Iva sugli assorbenti.

La Presidente nazione dell’Associazione “Tocca a noi”, Lucrezia Iurlaro, nel ripercorrere la storia e gli obiettivi della campagna Stop Tampon Tax, ha specificato come una donna non possa scegliere se e quando avere il ciclo, ma uno Stato può scegliere se e quanto tassarlo, affermando che l’aliquota al 22% lede un diritto costituzionale e sociale e alimenta un’iniquità socio-economica creando rischi igienici e sanitari.

Su esempio di Firenze, ha aggiunto la Presidente Iurlaro, primo capoluogo italiano ad abolire la tampon tax nelle farmacie comunali, molti Comuni si sono già attivati per adottare precise politiche locali per calare nel locale l’istanza nazionale, attraverso molteplici e diverse azioni di sostegno.

Ora tocca al Parlamento approvare un emendamento risolutivo, ha concluso la Consigliera Comunale di Firenze Laura Sparavigna, promotrice della specifica mozione approvata dal capoluogo toscano, primo Comune italiano ad abolire la tampon tax nelle farmacie comunali, che insieme all’associazione “Tocca a noi” sta promuovendo un tour sull’intero territorio italiano per raccogliere le adesioni delle istituzioni e dell’associazionismo locale.

Il percorso del Tampon Tax Tour si concluderà a Roma nel prossimo mese di settembre, con la consegna ai parlamentari del manifesto firmato anche in Molise, con l’obiettivo di chiedere un emendamento risolutivo nella legge di bilancio.