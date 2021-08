Vincite Lotto: a Frosolone, Isernia, centrata una quaterna da 216mila euro, è l’ottava vincita più alta del 2021

Frosolone, in provincia di Isernia, festeggia una quaterna al Lotto da 216.600 euro; a portare fortuna è stata la combinazione 52, 54, 83, 89 giocata sulla ruota di Napoli. Si tratta dell’ottava vincita più alta dell’anno – informa l’Agimeg – nel corso del 2021 sono comunque state centrate altre vincite dello stesso importo. Con il 10eLotto sono invece state centrate due vincite da 30mila euro grazie a delle estrazioni frequenti; la prima è un 8 finito a Vasto (Chieti), la seconda è un 6 centrato a Frascati (Roma). Complessivamente il concorso di ieri ha assegnato vincite per 28,6 milioni di euro (di cui in particolare 5,4 milioni circa con la versione tradizionale del gioco e 20,7 milioni con il 10eLotto), le vincite centrate dall’inizio dell’anno salgono a 3 miliardi 844 milioni. Nessuna novità infine per la classifica dei centenari, in testa rimane il 59 della Nazionale (nell’urna da 126 concorsi) seguito dal 16 di Venezia (a quota 106) e dal 48 di Torino