Venafro/ Tutto pronto per la Festa dell’Albero 2021

In occasione della Festa nazionale dell’Albero 2021, il Parco regionale dell’Olivo di Venafro, la Fondazione Mario Lepore e l’associazione culturale Collettivo divergente, organizzano una giornata interamente dedicata ai nostri amici verdi, che si terrà domenica 21 novembre 2021.

L’evento si svolgerà in due fasi: ore 10:30 in Via Milano (nei pressi della Biblioteca comunale) verrà messo a dimora un leccio, dalle ore 16:30 presso la Palazzina Liberty si terrà un incontro a tema, con proiezioni, letture e musica.