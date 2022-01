Venafro/screening epidemiologico per Istituti scolastici, 21 i positivi

L’amministrazione comunale ha messo a disposizione uno strumento rapido e gratuito per permettere il rientro in classe in sicurezza.

Tamponi totali effettuati: 807

Positivi totali accertati: 21

Tasso totale di positività: 2,60%

Nel dettaglio:Tamponi

Istituto Giordano:effettuati 220 – positivi accertati 5 Tamponi

Istituto Pilla:effettuati 319- positivi accertati 10 Tamponi

Istituto Testa:effettuati 268- positivi accertati 6

Nei locali utilizzati per i prelievi è in corso la sanificazione.

Un grazie speciale a tutti coloro che hanno aderito a questa iniziativa organizzata anche quest’anno dall’Amministrazione Comunale, per avere un quadro dettagliato della situazione al rientro dalle festività natalizie e, quindi, garantire maggiori condizioni di sicurezza a tutti.