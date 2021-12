Venafro/ Esplosione in un abitazione, sospetti sull’ex-compagno dell’inquilina

Un gesto folle che solo per un caso non si è trasformato in tragedia.

Una forte esplosione a Venafro, in via Cotugno, ha praticamente distrutto un’abitazione a causa presumibile esplosione da una bombola di gas, azionata da un sospetto. Si tratterebbe dell’ex compagno, della donna che abita appunto nell’appartamento, fortunatamente assente al momento dell’accaduto.

Sul posto i Vigili del Fuoco e i Carabinieri che hanno portato in caserma per accertamenti la persona sospettata di aver compiuto il folle gesto.

Sono in corso approfondite indagini per capire la dinamica dei fatti e le eventuali motivazioni dell’attentato.