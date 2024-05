Vastogirardi comunità a Misura d’Orso dell’Alto Molise

Stipulato un protocollo di intesa con le associazioni “Rewilding Appennines ETS” e “Salviamo l’Orso ODV”, per favorire la convivenza tra uomo e orso bruno marsicano.



Un importante riconoscimento che premia le azioni di un’Amministrazione sensibile alle esigenze della sua comunità e del suo territorio: Vastogirardi è ufficialmente Comune a Misura d’Orso dell’Alto Molise. Un passo possibile grazie alla collaborazione con due associazioni di volontariato attive già da tempo sul territorio di Vastogirardi: “Rewilding Appennines ETS” di Gioia dei Marsi (AQ) e “Salviamo l’Orso ODV” di Montesilvano (PE), entrambe impegnate in attività di supporto alla fauna selvatica e alla salvaguardia degli ecosistemi montani. Una collaborazione iniziata nel 2018 e proseguita con il coinvolgimento di Rewilding Europe e IntraMontes.



La biodiversità del territorio di Vastogirardi e la sua appartenenza alla Riserva MaB UNESCO Collemeluccio-Montedimezzo Alto Molise, rendono l’area di estremo valore per il programma Bear Smart Community. La ricorrente presenza di orso bruno marsicano (tra cui l’orsa Peppina e i suoi cuccioli nel 2018) è testimone fedele della sua funzione essenziale di connessione con le altre aree

protette circostanti.



Essere un Comune a Misura d’Orso significa coinvolgere l’intera comunità con consapevolezza e tolleranza. Una pacifica convivenza è infatti possibile attuando piccole ma significative misure, come smaltire correttamente la spazzatura, prevenire l’accesso degli orsi ad apiari e stalle tramite recinti elettrificati, raccogliere la frutta matura caduta nei terrenti per evitare che l’orso si ingolosisca e sappia dove tornare per cercare cibo, tenere al guinzaglio i cani durante le passeggiate nei boschi. In caso di incontro fortuito con l’orso, mantenere la calma e la distanza indietreggiando lentamente.



Seguendo le indicazioni che verranno fornite grazie alla collaborazione dell’Amministrazione Comunale, del Comitato della Comunità a Misura d’Orso e della Squadra operativa, la presenza di questo speciale mammifero non sarà più considerata come un problema, ma come una risorsa, utile sia per assicurare la sopravvivenza dell’orso bruno marsicano, sia per realizzare una forma consapevole di turismo ecologico che possa elevare Vastogirardi ad ambasciatore della bellissima e selvaggia natura dell’Appennino centrale.