Unilever, al via la riconversione e la nascita di P2P (plastic to polymer)

Dopo l’annuncio della riconversione dello stabilimento Unilever di Pozzilli, prende il via ufficialmente il programma di riconversione industriale, il più avanzato d’Europa, che consentirà la realizzazione di uno dei più avanzati siti in Europa per la produzione di plastica riciclata e l’unico nel Sud Italia in grado di recuperare materiale plastico misto da post-consumo.



Nasce la P2P (plastic to polymer)- così si chiamerà la joint venture paritaria tra Unilever e Seri Industrial, azienda leader nel settore- che gestirà la graduale riconversione del sito, dove attualmente sono prodotti detergenti per la pulizia della casa e degli indumenti. Nel girò di due anni lo stabilimento sarà dedicato interamente alla produzione di plastica riciclata.



La manovra durerà due anni, da 165 rimarranno 65 addetti, gli altri accompagnati al pensionamento con strumenti mirati a carico dell’azienda, fino a 7 anni.

Stamane, la Uiltec , che ha dato pieno sostegno al progetto, ha illustrato ai dipendenti i diversi aspetti della joint venture Unilever- Seri Industrial.