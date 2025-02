Tentativi di truffe telefoniche utilizzate con il software “Caller id spoofing” replicando il numero di telefono della Polizia Stradale di Isernia

Negli ultimi giorni sono stati segnalati tre tentativi di truffa effettuati tramite telefonate di falsi

poliziotti che chiedono denaro in seguito al paventato blocco del conto corrente del malcapitato.

La caratteristica riscontrata è che il numero di telefono utilizzato dai truffatori corrisponde a

quello del centralino della Sezione Polizia Stradale di Isernia 0865/473600.

Il raggiro è attuato attraverso il software “Caller ID Spoofing” con cui l’utenza telefonica

viene alterata e al destinatario della chiamata compare effettivamente il numero telefonico

dell’Ufficio di Polizia inducendolo in errore.

In questo caso, un finto Ispettore di Polizia nel corso della telefonata chiede per motivi di

sicurezza di inviare denaro tramite IBAN o altri metodi di pagamento elettronici.

La Questura di Isernia informa tutti i cittadini che la Polizia di Stato e le altre forze

dell’ordine non chiedono mai denaro a nessuno e per nessun motivo. Pertanto, in caso di

richieste come quella indicata occorre sempre evitare di fornire dati personali o bancari relativi a

numeri di conto corrente, carte di credito o codici di sicurezza. In questi casi contattateci subito

al numero di emergenza 113 per segnalare la telefonata ricevuta, che certamente nasconde un

tentativo di truffa.

essercisempre