Tante novità per la XX CorrIsernia. Corrilascuola nel centro storico

Se la CorrIsernia fosse un ristorante la recensione inizierebbe col dire che lo chef, in questo caso il presidente della NAI Agostino Caputo, propone piatti della cucina tradizionale rivisitati in chiave moderna.

Il menù della ventesima edizione – fissata per il pomeriggio di domenica 6 ottobre – prevede il consueto programma: entrée con la gara competitiva di 9 km, in coda alla quale partiranno la non competitiva, il charity programm e la corsa a 6 zampe, in collaborazione con la locale sezione dell’Enpa; a seguire sarà servito lo special (per dirla alla Alessandro Borghese) il Corrilascuola, la competizione diretta agli istituti scolastici della città e dell’intera provincia di Isernia e che tornerà ad animare i vicoli del centro storico; si proseguirà con l’altro piatto forte “il miglio delle donne” gara ad inviti riservata ad atlete della categoria assolute e patrocinata, anche quest’anno, dalla Polizia di Stato nell’ambito del programma “Questo non è amore” – campagna di sensibilizzazione e consapevolezza contro la violenza sulle donne; il dessert sarà costituito dalla gara all’Americana che vedrà ai nastri di partenza alcuni dei protagonisti delle recenti Olimpiadi di Parigi. Ad accompagnare un menù così succulento, un vino corposo dalle note intense e fruttate dell’entusiasmo che già si respira in città e delle elevate aspettative circa le tante novità di questa edizione numericamente importante.

Nella giornata di ieri il presidente Caputo si è recato presso l’Archivio di Stato di Isernia per definire con il direttore Enza Zullo i dettagli di un altro interessante appuntamento che avrà come protagonista la corsa a Isernia e più in generale in Molise.

Per il Corrilascuola oltre alla novità sul percorso con il ritorno nel centro storico, cambiamento anche per il ritiro delle T-shirt della gara; come di consueto tecnici e dirigenti della NAI saranno nelle scuole a partire da lunedì 16 settembre per la presentazione dell’evento e per la consegna delle liberatorie, documentazione che andrà riconsegnata contestualmente al ritiro della maglietta nei giorni di sabato 21 e domenica 22 settembre nel piazzale antistante la clinica Odontosalute e gli Ambulatori BS partner storico della società presieduta da Agostino Caputo. Nell’occasione si potrà aderire alla campagna “Corri…in sicurezza” promossa dagli specialisti della Clinica guidati dal direttore sanitario dottor Giorgio Ianiro. “Un’occasione imperdibile per tutta la comunità isernina – ha dichiarato Ianiro – infatti, saranno messe a disposizione di quanti vorranno aderire gratuitamente agli screening proposti strumentazione all’avanguardia ed elevate competenze professionali nel segno della prevenzione.

Un menù, dunque, quello proposto dalla CorrIsernia numero venti ricco di tante prelibatezze – che faranno da contorno all’evento sportivo – in grado di soddisfare i palati più raffinati.