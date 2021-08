Statale 17 Isernia-Campobasso, moto si scontra con auto, muore 32enne di Castelpetroso

Un brutto incidente stradale si è verificato sulla statale 17 Isernia-Campobasso, precisamente al chilometro 181+300, tra i bivi di Pesche e Carpinone

Una moto si è scontrata con un’auto, per cause in corso di acertamento. Il motociclista, un 32enne di Castelpetroso, è rimasto a terra in gravi condizioni. Purtroppo il giovane è deceduto in ambulanza durante il trasporto in ospedale. Al Veneziale è giunto privo di vita e i sanitari non hanno potuto far altro che costatarne il decesso.