Sospesa la licenza ad un esercizio pubblico di Cantalupo nel Sannio

Il Questore di Isernia Roberto Pellicone, in accoglimento della proposta effettuata dal Comando Compagnia Carabinieri di Isernia, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ha disposto la sospensione della licenza, per la durata di giorni tre, con decorrenza dal 27 gennaio p.v., di un esercizio di ristorazione sito in Cantalupo nel Sannio (IS), in quanto luogo di abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

In particolare, l’adozione di tale provvedimento è stato il frutto di una serie di controlli ed interventi per lite e aggressioni ai danni di un collaboratore dell’attività o dei clienti, effettuati, a partire dal mese di giugno 2018. In tali occasioni veniva riscontrata la presenza di numerose persone con pregiudizi di Polizia per reati contro il patrimonio, contro la persona, contro la Pubblica Amministrazione, per violazione della legge in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, per violazione della normativa inerente le armi, nonché destinatarie delle Misure di Prevenzione dell’ammonimento e del divieto di ritorno in alcuni comuni italiani. Altresì, in occasione degli interventi per liti e aggressioni, alcune persone riportavano lesioni personali.

La sospensione della licenza risponde al duplice obiettivo di privare i pregiudicati di un abituale punto di aggregazione e, nel contempo, manifestare l’attenzione da parte dell’Autorità locale di Pubblica Sicurezza verso le problematiche di ordine e sicurezza che possono essere legate ad attività oggetto di licenza.

Proseguirà l’attività della Polizia di Stato, anche in stretta sinergia con le altre forze di polizia, finalizzata a seguire attentamente sul territorio provinciale le problematiche di ordine e sicurezza dei cittadini e la tutela dell’ordine pubblico.