Solidarietà/ L’amministrazione comunale di Macchiagodena vuole accogliere almeno una famiglia ucraina

Le immagini della guerra in Ucraina hanno colpito tutti: in Molise partono le prime iniziative di solidarietà. L’Amministrazione comunale di Macchiagodena ha comunicato alla Prefettura di Isernia la volontà di ospitare almeno una famiglia ucraina. La comunità del luogo non è nuova a manifestazioni di solidarietà e già dal 2001 al 2004 aveva accolto bambini provenienti dall’area di Cernobyl, con un progetto organizzato in collaborazione con Legambiente. In quelle occasioni i bambini furono ospitati in famiglie che ne fecero richiesta.

Ma non basta. Con apposita comunicazione il Comune di Macchiagodena ha reso noto all’Amministrazione comunale di Isernia di aderire alla manifestazione per la pace, nello specifico la marcia cittadina a sostegno del popolo ucraino e in difesa della pace.

Anche l’amministrazione comunale di Sant’Agapito ha preso analoga decisione.