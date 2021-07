Sesso con una minorenne, condannato allenatore a 4 anni e 6 mesi di carcere

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Isernia, nella serata di ieri hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla locale Procura della Repubblica a carico di un uomo, oggi 50enne, della cittadina pentra che, con sentenza definitiva, dopo il primo grado e l’appello, è stato condannato per aver compiuto atti sessuali con una minore di sedici anni.

I fatti si riferiscono all’anno 2016 quando l’uomo, approfittando della giovanissima età della ragazza, intrattenne con l’adolescente, per un quasi un anno, una relazione a sfondo sessuale approfittando della circostanza di essere il suo istruttore in una disciplina sportiva.

All’epoca dei fatti i genitori della giovane, insospettiti dal suo cambiamento di umore e comportamentale nonchè da alcuni eventi, decisero di rivolgersi ai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Isernia che, immediatamente, si attivarono con le conseguenti indagini, svolte anche con l’ausilio di una psicologa, i cui esiti furono riferiti prontamente alla competente Autorità Giudiziaria.

La condanna a 4 anni e mesi 6 di reclusione, oltre all’interdizione dai pubblici uffici, dai luoghi ove sono presenti minori e il divieto di svolgere lavori a contatto con minori. La famiglia – si legge in una nota dell’Arma – fu molto grata all’Arma dei Carabinieri sia per la vicinanza mostrata che per il risultato conseguito nel dimostrare i fatti avvenuti.