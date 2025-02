Sessano del Molise, situazione drammatica del canile sanitario. LNDC Animal Protection scrive alle autorità: “Intervenire subito”

Numerose segnalazioni ricevute tramite e-mail e social network, corredate da foto e video, mostrano condizioni di assoluto degrado e carenze strutturali che mettono a rischio il benessere degli animali ospitati. La situazione, se confermata, risulterebbe inaccettabile per qualsiasi struttura che detiene animali e ancor più per un canile sanitario, che dovrebbe garantire standard elevati di igiene, sicurezza e tutela della salute animale.

A fronte di queste segnalazioni e nell’impossibilità di effettuare un sopralluogo immediato con propri rappresentanti, LNDC Animal Protection ha inviato una richiesta formale di chiarimenti agli enti competenti: ASREM (Azienda Sanitaria Regionale del Molise), il Gruppo Carabinieri Forestale di Isernia e il Comune di Sessano del Molise (qui il link alla lettera https://www.lndcanimalprotection.org/wp-content/uploads/2025/02/Lettera-ASREM-Forestali-Isernia-CucciaParadiso-Comune-Sessano-del-Molise.pdf. È stato altresì richiesto ai Carabinieri Forestali di effettuare un’ispezione per verificare eventuali violazioni delle normative sul benessere animale e di fornire le risultanze di eventuali controlli già effettuati.

“La situazione segnalata è estremamente preoccupante. Le immagini che ci sono giunte mostrano condizioni incompatibili con il rispetto del benessere animale, e per questo riteniamo urgente un intervento delle autorità competenti per verificare quanto segnalato e, se necessario, adottare provvedimenti immediati”, dichiara Piera Rosati – Presidente LNDC Animal Protection. “Non possiamo accettare che strutture pubbliche o private destinate all’accoglienza degli animali operino in condizioni di degrado e incuria. La tutela degli animali è una responsabilità collettiva e le istituzioni devono garantire il rispetto delle normative vigenti”.

LNDC Animal Protection attende con urgenza un riscontro da parte delle autorità coinvolte e continuerà a monitorare la situazione, pronta a intraprendere ulteriori azioni per tutelare i diritti degli animali ospitati nella struttura. Invitiamo inoltre i cittadini a segnalare qualsiasi situazione di maltrattamento o incuria, affinché nessun animale sia lasciato in condizioni di sofferenza e abbandono.