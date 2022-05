Roma/ Sale sul treno e minaccia i passeggeri con una bottiglia rotta, arrestato e trasferito al carcere di Isernia

Un gesto folle che ha generato paura fra la gente e solo grazie al tempismo delle forze dell’ordine non si è trasformato in tragedia. E’ accaduto alla stazione Termini dove un marocchino di 39 anni, con precedenti giudiziari e risultato positivo alla droga, con in mano una bottiglia di vetro rotta, è salito a bordo di un treno ad alta velocità in partenza.

L’uomo ha minacciato i viaggiatori, ma è stato fermato dalla polizia ferroviaria reparto operativo della stazione Termini, sopraggiunta sul posto poco dopo.

L’aggressore è stato disarmato e arrestato; posto in carcere nella casa circondariale di Isernia, come disposto dal magistrato di turno del Tribunale di Roma.

Dovrà rispondere di interruzione di pubblico servizio, resistenza e minacce a pubblico ufficiale.

foto di repertorio