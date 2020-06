Quattro auto senza assicurazione, sanzione di 849 euro ai proprietari e sequestro delle vetture

Nell’ambito di servizi di controllo i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Isernia, dopo attenta osservazione dei veicoli in sosta, hanno individuato ad Isernia quattro autovetture prive di copertura assicurativa. I militari, dopo aver identificato i proprietari, oltre a contestare una sanzione amministrativa di Euro 849 ciascuno, hanno sequestrato i mezzi che sono stati prelevati ed affidati ad una ditta autorizzata. Per i proprietari di quei veicoli non si è trattato di una dimenticanza ma di una deliberata scelta perché due delle polizze erano scadute da circa un anno e le altre due, in ogni caso, da più di 6 mesi.