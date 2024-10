Presentate le osservazioni del Coordinamento “No Pizzone II”: Il progetto Enel è un disastro per il territorio

Ad Isernia il Coordinamento “No Pizzone II” ha illustrato le proprie “osservazioni” al progetto di impianto idroelettrico di pompaggio dell’Enel, osservazioni che sono state inviate al Ministero dell’Ambiente entro la scadenza del 18 ottobre, a seguito del deposito per la procedura di VIA (Valutazione dell’impatto ambientale) del “nuovo progetto” da parte di Enel Green Power.

Alla presenza di un pubblico numeroso e attento, gli esperti del Coordinamento hanno illustrato le principali criticità in merito alla sostenibilità ambientale, sociale e normativa del progetto che, se approvato, causerà gravi danni ambientali, economici e sociali a un territorio di inestimabile valore ecologico e culturale: il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM) e le aree di protezione esterna. Il progetto dell’Enel viola molteplici normative italiane ed europee in materia di tutela ambientale e rappresenta una minaccia diretta per la biodiversità, la sicurezza geologica, la conservazione della risorsa idrica e lo sviluppo economico delle comunità locali.

Alcune delle criticità rilevate dal Coordinamento:

● In base alla normativa, gli interventi previsti dai PNRR nazionali non devono arrecare nessun danno significativo all’ambiente; inoltre i due laghi con le infrastrutture dell’attuale centrale in base non rientrano tra siti idonei all’installazione di impianti da fonti rinnovabili.



● L’area interessata dal progetto è caratterizzata da insuperabili criticità geologiche, idrogeologiche e sismiche, con un elevatissimo rischio di interferenza tra le opere previste e il regime delle acque sotterranee.



● A causa dei pompaggi verrà messa fortemente a rischio la qualità dell’acqua del Lago di Montagna Spaccata, oggi utilizzata per scopi idropotabili dal Comune di Alfedena.



● La presenza di cantieri, il rumore delle trivelle, le vibrazioni causate dagli scavi con enormi macchinari allontaneranno gli orsi da un’area – le montagne della Meta e delle Mainarde – che è per loro di vitale importanza, mentre il traffico stradale associato sarà una fonte di pericolo, considerato che gli investimenti stradali sono la principale causa di mortalità per la popolazione di orso bruno marsicano, di cui si contano solo 51 esemplari.

● Il progetto dell’Enel punta, sostanzialmente, al ‘saccheggio‘. Ad un territorio con molte fragilità, faticosamente alla ricerca di un virtuoso equilibrio tra necessità economico-sociali e l’immenso patrimonio naturalistico di cui dispone, si chiede di sottoporre ad un vero e proprio trauma sia le attività turistiche e ricettive già operanti sia quelle in fase di partenza.

Insomma, il progetto dell’Enel sarebbe un vero e proprio disastro per questo territorio. E infatti, anche nella sua versione “ridotta”, ha suscitato una reazione travolgente, con un’ondata straordinaria di pareri negativi. Ad oggi, associazioni, enti e un vasto numero di cittadini hanno prodotto ben 69 documenti di osservazioni e 6 pareri formali pressoché unanimi (N.B. la loro pubblicazione sul sito del Ministero non è terminata, il numero crescerà): la stragrande maggioranza esprime una netta contrarietà al progetto, chiedendone il rigetto formale. Anche quei contributi espressi con un tono meno categorico segnalano comunque criticità insormontabili.

L’elevatissima qualità e autorevolezza delle relazioni critiche presentate è un segnale inequivocabile. Il Parco Nazionale (PNALM), attraverso uno studio accurato, ha ricostruito in modo meticoloso le complesse dinamiche di tutela che regolano un territorio sottoposto a vincoli così rigidi. La struttura tecnica della Regione Molise ha emesso giudizi inappellabili riguardo alle fragilità del territorio, confermando l’incompatibilità del progetto con la sua salvaguardia. Numerose associazioni, tra cui il WWF Italia, hanno sottolineato lo straordinario valore dell’ecosistema, ribadendo la priorità della sua protezione.

Centinaia, migliaia di cittadini hanno manifestato il loro profondo amore per questo territorio unico, esprimendo con fermezza la volontà di opporsi a quello che considerano uno scempio rappresentato da Pizzone II. La loro determinazione è chiara: difenderanno questo patrimonio con ogni mezzo civile e pacifico possibile, per evitare che venga compromesso.

Era già evidente col primo progetto, ed è ancora più evidente con la revisione depositata, che l’incompatibilità del progetto è insuperabile. Il Coordinamento No Pizzone II invita Enel a non presentare contro-deduzioni alle osservazioni ricevute, poiché ciò mostrerebbe solo il tentativo di giustificare l’indifendibile e negare la realtà dei fatti. Le suggeriamo di evitare ulteriori danni alla propria immagine procedendo al definitivo ritiro del progetto Pizzone II.

SINTESI DI ALCUNE DELLE OSSERVAZIONI PRODOTTE DAL COORDINAMENTO

Violazioni legali e normative

Nonostante l’Enel abbia richiesto e ottenuto ben due sospensioni per integrare il progetto presentato

l’anno scorso, la revisione progettuale presentata ad agosto è talmente carente, lacunosa,

superficiale, con molte contraddizioni, che non può condurre ad una valutazione appropriata, come

si richiede nella procedura di valutazione di impatto ambientale, comprensiva della valutazione di

incidenza ambientale sulle aree protette. Mancano tutte le indagini geologiche, geotecniche e

idrogeologiche che dovrebbero essere preventive all’elaborazione progettuale, mancano gli studi

sulle specie vegetali e animali che popolano le aree interessate, manca la descrizione e la

valutazione di tutti gli impatti previsti e prevedibili da un’opera così complessa, sia in fase di

costruzione che di esercizio, nonché la valutazione complessiva e cumulativa sul contesto

ambientale di area vasta , caratterizzato da un equilibrio ecologico e funzionale di tutte le

componenti, compreso il sistema idrico superficiale costituito da laghi, sorgenti, torrenti, e nel quale

le comunità locali hanno il privilegio di vivere.

Le relazioni sono sfacciatamente impostate per minimizzare gli impatti e valorizzare il presunto

ma inesistente grande vantaggio economico per le comunità locali.

L’autorizzazione ambientale richiederebbe la deroga generalizzata a tutti i vincoli, urbanistici,

idrogeologici, sismici, paesaggistici, ambientali, ammesso che gli impatti siano mitigabili, e il

superamento di gran parte dei divieti ASSOLUTI e inderogabili stabiliti dalla Legge Quadro sulle

Aree Protette (Legge 394/1991) e richiamati dall’Ente Parco quali la modificazione del regime

delle acque e l’introduzione e l’impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli

bio-geochimici. Per tali motivi il progetto Pizzone II deve essere respinto già in fase

istruttoria.

La società omette addirittura di riferire che lo svuotamento definito parziale dei due invasi per la

costruzione delle opere di presa comporterà che per 6 mesi il lago di Montagna Spaccata si ridurrà

a una lingua d’acqua, mentre in quello di Castel San Vincenzo non si vedrà più una sponda.

Appare poi utile rammentare che gli interventi previsti dai PNRR nazionali non devono arrecare

nessun danno significativo all’ambiente (principio Do No Significant Harm- DNSH) in coerenza

con l’Accordo di Parigi, gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e il Green Deal

europeo. Inoltre i due laghi con le infrastrutture dell’attuale centrale non rientrano tra siti idonei

all’installazione di impianti da fonti rinnovabili, come individuati dall’art. 20, comma 8, del D.

Lgs.199/2021, in quanto il progetto Pizzone II è aggiuntivo a quello in essere – che resterà in

funzione e non è oggetto di manutenzione, ristrutturazione, potenziamento-, e comporta

l’occupazione di nuove aree sia per le opere esterne permanenti, comprese nuove opere di presa,

piezometri e strade, sia per le opere sotterranee, della lunghezza di una decina di Km con una

nuova centrale in caverna, nuovo elettrodotto e opere di connessione. Rischi geologici e sismici

L’area interessata dal progetto è caratterizzata da importanti criticità geologiche, idrogeologiche e

sismiche.

Come osservato anche da diversi enti sussiste un alto rischio di interferenza tra le opere previste

e il regime delle acque sotterranee che risulta particolarmente elevato in acquiferi carsici dove la

presenza di faglie e la variabilità dei livelli piezometrici causano una complessa e delicata

circolazione idrica. A fronte di ciò Enel non ha prodotto alcuna indagine diretta o indiretta di natura

geologica e idrogeologica di profondità per valutare l’assetto strutturale e idrogeologico dei terreni

del sottosuolo.

Diverse aree cantiere ed opere di progetto risultano essere posizionate in zone a elevato rischio

idrogeologico e da frana (Aree R4). Alcune opere superficiali (cantieri, viabilità, ecc) sono

previste in prossimità di torrenti in aree parzialmente inondabili o nelle vicinanze di sorgenti. Ad

esempio l’area di cantiere prevista per la realizzazione della centrale Pizzone II, è localizzata in

parte in area di alta attenzione per i fenomeni franosi ed in parte in zona alluvionale del Rio

Vignalunga. Altre aree, pur non essendo censite come aree a rischio elevato o di alta attenzione per

quanto riguarda il rischio da frana e alluvionale, presentano elementi di pericolosità che potrebbero

essere accentuati dalle opere previste e dalle condizioni di esercizio e di conseguenza aumentare la

attuale classe di rischio. In altri casi, addirittura, nonostante le opere siano previste in aree a rischio

medio-alto per la pericolosità da frana ed alluvionale, lo studio geomorfologico presentato dal

proponente contrappone una assenza di fenomeni franosi in atto.

Nessuna garanzia viene data rispetto al rischio di contaminazione delle acque superficiali e

sotterranee. Il progetto prevede cantieri con scarichi in alveo, ma nessuna indicazione è contenuta

negli elaborati presentati per la caratterizzazione e valutazione degli effetti sulla torbidità delle

acque di scarico, sulla componente biotica degli alvei. Mancano indicazioni specifiche sul come e

dove verranno sistemati i materiali dei cantieri e come verranno trattate e regimentate le acque di

deflusso.

Le oscillazioni dei livelli dei laghi di Montagna Spaccata e di Castel San Vincenzo (circa 2,5m )

potrebbero avere effetti sia sulla torbidità delle acque che sulla stabilità delle sponde con la

possibilità di riattivazione di fenomeni franosi quiescenti. Tra l’altro le dighe sono state

dimensionate e costruite sulla base di un diverso utilizzo e nessun adeguamento è stato previsto

per questo nuovo progetto.

L’intero territorio del progetto ricade in aree sismiche (zona 1 e 2) ed è caratterizzato dalla

presenza di alcuni lineamenti tettonici ritenuti attivi nel corso del quaternario. Gli elaborati

presentati non includono studi di dettaglio, come la microzonazione sismica, la valutazione della

risposta sismica locale, la sismostratigrafia ed eventuali effetti delle onde sismiche sulle opere. Tra

l’altro tale problematica riguarderebbe anche le opere già esistenti.